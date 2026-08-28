Снимащите може да са съучастници! Нова линия в разследването на убийството в Пловдив

„Дори да не е нанесен смъртоносният удар от някой от съучастниците, той пак следва да носи наказателна отговорност.“ Това заяви пред Нова телевизия адвокат Димитър Марковски, който защитава интересите на семейството на Георги Кузев. По думите му при групов побой често е изключително трудно да бъде установено кой точно е нанесъл фаталния удар, но това не означава, че останалите автоматично отпадат от наказателна отговорност. Съдебната практика допуска да бъде прието наличие на общ умисъл, ако доказателствата покажат, че участниците са действали заедно.

Не само този, който е нанесъл последния удар

Марковски обясни, че разследването трябва да установи поведението на всеки от участниците в побоя, но при подобни случаи ролята на отделните лица невинаги може да бъде разграничена до конкретен удар. Именно затова записите от камерите, свидетелските показания и останалите доказателства могат да се окажат решаващи за това как ще бъде квалифицирано поведението на всеки обвиняем.

„Много често в практиката е много трудно да се установи кой от съизвършителите какви точно удари е нанесъл на жертвата“, каза той. Според адвоката дори липсата на доказателство кой точно е нанесъл смъртоносния удар не изключва отговорност за останалите, ако се установи, че всички са участвали в нападението и са действали с общ умисъл.

И снимащите могат да попаднат под ударите на закона

Особено сериозен акцент Марковски постави върху хората, които са заснемали побоя. Самото държане на телефон и записването на случващото се не означава автоматично съучастие, но поведението на снимащите по време на нападението може да промени правната им позиция.

„Има хипотеза, в която снимащите могат да са съучастници. Ако се установи, че те са насърчавали и подстрекавали продължаването на побоя чрез това снимане, чрез използване на думи и изрази, които да стимулират физическите извършители, може да се обмисли обвинение за подбудителство като форма на съучастие“, заяви Марковски.

Това означава, че разследващите трябва да установят не просто кой е присъствал и кой е снимал, а какво е говорил, как се е държал и дали с действията си е подтиквал останалите да продължат насилието. Именно съдържанието на записите и показанията на свидетелите могат да бъдат решаващи за тази преценка.

Нови доказателства разширяват разследването

Адвокатът обърна внимание и на факта, че още трима непълнолетни вече са привлечени към наказателна отговорност. „Самият факт, че има още три лица, привлечени към отговорност, означава, че в тази посока се работи доста активно“, заяви той.

По думите му срещу новите обвиняеми са събрани допълнителни свидетелски показания, както и резултати от изследвания на дрехи. По тях е установена кръв на Георги Кузев. „Прокуратурата разполага с доказателства, а вече има и изготвена експертиза в подкрепа на свидетелските показания“, каза Марковски.

Според него тези данни дават достатъчно основания съдът да разгледа искането за най-тежката мярка за неотклонение и спрямо тримата нови обвиняеми. Двама от тях са на 17 години, а третият е на 15.

Снимката с девет души не е достатъчна сама по себе си

Марковски предупреди и срещу прибързани заключения само на базата на станалата публично известна снимка, на която се виждат девет души. По думите му присъствието на дадено лице на мястото не означава автоматично участие в самия побой.

„Присъствието на девет лица на снимката, която стана публично известна, не означава задължително, че всичките са участвали в него“, посочи адвокатът. Затова според него трябва да се изчака анализът на всички записи, експертизи и свидетелски показания, преди да се правят категорични изводи за ролята на всеки.

Към момента обвиняемите по делото са осем непълнолетни - шест момчета и две момичета. За петима от тях съдът вече постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, а прокуратурата ще поиска постоянен арест и за останалите трима.

Убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив вече е основният фон на разследването, което постепенно разширява кръга на обвиняемите и изяснява ролята на отделните участници.

Семейството ще търси и обезщетение

Марковски заяви още, че семейството на Георги Кузев ще претендира обезщетение за причинените неимуществени вреди. „Ще предявим граждански иск пред съда“, каза той.

Размерът на обезщетението все още не е уточнен. Адвокатът представлява интересите на сестрата на Георги, която е негов единствен наследник. По отношение на непълнолетните обвиняеми Марковски уточни, че при определени условия гражданска отговорност за действията на децата си могат да носят и техните родители.