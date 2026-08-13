Мъжът, намерил Георги Кузев, проговори: Беше напълно обезобразен!

Човекът, намерил 37-годишния Георги Кузев след бруталния побой от петимата непълнолетни в Пловдив, описа гледката като вледеняваща, споделяйки, че в очите на жертвата е видял смесица от огромен страх и борба за живот. Свидетелят разказа, че въпреки тежките травми и продължилите близо час мъчения, жертвата отчаяно е търсела помощ в последните си минути. Беше целият обезобразен, обясни още очевидецът.

Решил, че е клошар

„Приключих работа към пет часа и тръгнах да се прибирам пеша, като пътят ми минава точно в подножието на Младежкия хълм. Видях човек, който беше поседнал, полегнал отстрани на пешеходната алея. В далечината видимо мръсен ми се стори“, разказва мъжът.

„Никой не се спираше и аз реших, че е бездомник. Реших, че ще го подмина, ще го заобиколя, при което човекът си протегна ръката напред. Аз бях на около 50 см от него. Протегна ръка напред и като го погледнах, видях, че целият е обезобразен. Спрях се. Попитах го дали иска да се обадя на 112. В първия момент, докато разбера дали е паднал, какво се е случило, той каза „Да“, допълва той пред bTV.

112

Мъжът звъни на 112, разказва за състоянието на Георги и го пита за имената му.

„Каза имената и годините си. Трудно, но го разбрах какво казва. И докато говоря с 112, една жена дойде при нас, носейки едно портмоне и тениска. Отвори портмонето пред мен и видяхме една визитна картичка, на която пишеше Георги Кузев“, казва мъжът.

Докато чакат линейката, мъжът се опитва да разбере кой е нанесъл побоя.

Имал е много рани по цялото тяло

„Първият въпрос към него беше: „За пари ли те пребиха?“, защото видимо имаше много рани. И той каза: „Да“. Но когато го питах: „Телефона ли ти взеха?“, той направи жест с ръката, сякаш е минало-заминало. Аз тръгнах да го питам колко човека бяха, дали може да разкаже нещо, но той тогава вече направи жест, че не иска да говори повече**,** и го оставихме на мира“, разказва той.

За минути пристига линейката, която откарва Георги Кузев в болницата, където издъхва. На въпрос какво е видял в неговите очи мъжът отговаря: „Ами страх. За жалост видях доста страх и борба за живот.“

Побоят с метални палки, кубинки и колани

По-късно се присъединява и другата част от компанията, определяща се като „ловци на педофили“. Насилието над Георги продължава повече от час, като има удари с метална палка, кубинки, колани. След жестокия побой групичката младежи си тръгва, а Георги тръгва по една от тези пътеки, за да търси помощ, защото те чупят телефона му с чук.