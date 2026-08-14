Кметът на Кричим не издържа. Проговори за Георги

Дългогодишният кмет на Кричим Атанас Калчев изригна с остри думи и категорично защити паметта на брутално пребития до смърт 37-годишен Георги Кузев. В емоционално интервю, дадено в деня на поклонението, градоначалникът категорично отхвърли тиражираните твърдения и опити за очерняне на жертвата. „Ако Георги беше такъв, какъвто го изкарват, градът щеше да знае“, отсече Калчев, визирайки сплотеността на местната общност, където всеки се познава.

Разпад на ценностите и жестока агресия

Според кмета трагедията е болезнен и ясен знак за тоталния разпад на човешките и християнските ценности у нас. Той описа убития като кротък, трудолюбив и скромен млад мъж, който по никакъв начин не е заслужавал нечовешката агресия, проявена спрямо него на Младежкия хълм в Пловдив. Цялата община застана зад почерненото семейство, като местната власт изцяло пое разходите по траурната церемония.

Черен рожден ден и сълзи в храма

Денят на последното сбогом се превърна в ден на национален траур и гняв за Кричим. Стотици граждани, приятели и близки се стекоха в местния храм, за да отдадат почит на Георги точно на рождения му ден. Опелото бе водено лично от Пловдивския митрополит Николай. Хората в града са обединени около едно общо искане – за незабавно правосъдие, сурови наказания за убийците и адекватна реакция от правораздавателните органи.

Гняв срещу непълнолетните екзекутори

Случаят предизвика мащабни обществени протести, след като стана ясно, че в зверското издевателство са замесени непълнолетни лица, включително и момичета, които съдът остави за постоянно зад решетките. Кметът Атанас Калчев предупреди външни лица да не идват с провокативни намерения по време на поклонението, за да може градът достойно да изпрати Георги в последния му земен път.