Кметът на Кричим не издържа. Проговори за Георги
Атанас Калчев взриви мрежата
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Атанас Калчев взриви мрежата
Съдът днес ще реши дали да освободи от ареста момичетата
Чудовища с ангелски лица, загубени във виртуалната лудост и насилието
В Кричим отново се стягат за протест
Роднини и съседи описаха жертвата като свит и честен човек, останал рано без родители
Министърът и кметът на Кричим откриха Фестивала на ягодата
Река Въча едва не погълна рибари
Заради дъждовете около 50-60% за загубите от реколтата през тази година
По чудо няма пострадали
Това написа във Facebook кметът на Кричим
Обходният маршрут е през Пловдив
Причина за падналата земна и скална маса в участъка на 85-тия километър, са интензивните валежи този следобед
На място са над 50 пожарникари и доброволци
В гасенето помагат лесничеи и доброволци
60-годишен мъж започнал да обижда с нецензурни думи млада майка, после я ударил с дръжка на метла
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е на спешна визита в Кричим. Причината е липсата на вода в града, от което страдат близо 200 семейства....
Жителите на Кричим се оплакват, че топят сняг, за да имат вода и то вече шест дни, съобщава Нова телевизия. По този примитивен начин хората от 196 къщ...
Близо 200 къщи в град Кричим на сухо от миналата година. Водата е спряла без никакво предупреждение. В същото време хората са недоволни, че водомерите...
Отвратителна и кръвожадно. Гард на двореца "Кричим" се похвали във Facebook, че лови лисици из царската гора. За доказателство си пусна снимка как е о...
Кандидатът на ГЕРБ за община Кричим Йордан Недев и кандидати за общински съветници от листата на ГЕРБ – Илия Цветков, Борислав Йорданов, Ангел Анев, Д...