Две версии обръщат разследването на убийството в Съединение

Разследването на тежкия случай в Съединение вече се концентрира върху два възможни мотива - стара кражба на пари или евентуална самоотбрана. Категорична причина за конфликта между 63-годишния бивш полицай Тодор Лапков и 21-годишния Митко Димитров все още не е установена, съобщи БНТ.

Срещу Лапков са повдигнати две обвинения - за умишлено убийство и за незаконно притежание на оръжие, а прокуратурата предстои да поиска постоянния му арест. Според разследващите двамата са били в приятелски отношения, преди между тях да възникне конфликт, последван от два изстрела с незаконно притежавана ловна пушка.

Кражба на пари или самоотбрана

Тъкмо случилото се непосредствено преди стрелбата е един от основните въпроси, на които разследването трябва да отговори. БНТ съобщава, че едната работна версия е свързана със стара кражба на пари, а другата допуска евентуална самоотбрана. На този етап нито една от тях не е обявена за доказана.

Бащата на жертвата също твърди, че в основата на случая може да стои кражба на 1000 евро, но това е негова версия, а не установен от прокуратурата факт. Пред разследващите обвиняемият първоначално е отричал съпричастност.

Следите са били заличавани

Според прокуратурата след стрелбата е направен опит да бъдат прикрити следите от престъплението. Разследващите твърдят, че тялото е било разчленено, останките са поставени в чували и изхвърлени в близка шахта. Тези действия са сред ключовите обстоятелства, които предстои да бъдат изяснявани по делото.

Кметът разказа за напрежение в селото

Разследването събира данни и за отношенията и поведението на двамата мъже преди фаталния конфликт. Кметът на Найден Герово Атанас Арабаджийски заяви, че срещу 21-годишния мъж е имало сигнали за кражби и нападения над възрастни хора.

"Няколко случая имаме - нападение над възрастни жени в селото. Просто изчакваше да вземат пенсия, за да имат някакви пари, и влизаше по къщите на възрастни, беззащитни хора, и ги обираше", каза Арабаджийски. Той твърди, че полицията е реагирала при сигналите, но след задържания младежът отново е бил освобождаван.

За обвиняемия бивш полицай кметът дава съвсем различна характеристика. "За него мога да кажа само добри неща... Не може да се каже, че е агресивен човек", заяви Арабаджийски.

Следващата ключова стъпка е съдът да се произнесе по искането на прокуратурата Тодор Лапков да остане за постоянно в ареста, докато разследването продължава.