Общество

Рожден ден днес има уважаван хирург

Вижте кой още черпи!

Рожден ден днес има уважаван хирург
20 авг 26 | 6:00
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Григор Атанасов

Рожден ден днес празнуват:

Ген. майор проф. Венцислав Мутафчийски, военен лекар хирург, началник на ВМА

Евгени Стойчев, дипломат

Десислава Стоянова, журналистка

Иван Вълчев, алпинист

Пламен Николов, национал от САЩ'94

Симеон Спиридонов, художник

Тагове:
Автор Григор Атанасов
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