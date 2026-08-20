Рожден ден днес има уважаван хирург

Рожден ден днес празнуват:
Ген. майор проф. Венцислав Мутафчийски, военен лекар хирург, началник на ВМА
Евгени Стойчев, дипломат
Десислава Стоянова, журналистка
Иван Вълчев, алпинист
Пламен Николов, национал от САЩ'94
Симеон Спиридонов, художник
Рожден ден днес празнуват:
Ген. майор проф. Венцислав Мутафчийски, военен лекар хирург, началник на ВМА
Евгени Стойчев, дипломат
Десислава Стоянова, журналистка
Иван Вълчев, алпинист
Пламен Николов, национал от САЩ'94
Симеон Спиридонов, художник
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