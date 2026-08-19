"Софра на поколенията" събра семейните ценности и старите рецепти

Лесопарк „Турлата“ в град Троян се превърна в място за споделени емоции, традиции и вкусна храна по време на общностното събитие „Софра на поколенията“. Инициативата, организирана от Община Троян и младежи доброволци, бе посветена на Международния ден на младежта. Събитието премина под формата на пикник на открито и събра хора на възраст от 5 до 50 години.

Традиции, пренесени през храната

Основната цел на инициативата бе да насърчи живото общуване между поколенията в неформална среда. Около общата трапеза участниците споделиха домашно приготвени ястия, спомени и семейни истории. Кметът на Троян, Донка Михайлова, също се включи активно, като представи своята лична рецепта за домашна баница. Всички представени кулинарни изкушения и истории ще бъдат събрани от младите организатори в дигитален рецептурник.

Офлайн активности и забавления

Програмата на празника предложи разнообразни зони за малки и големи. Преподавателят по танци Станислав Анастасов организира кът „Говори с мен“, който насърчи разговорите лице в лице извън дигиталния свят. В същото време местният предприемач Елица Досева демонстрира плетенето като хоби, което помага за откъсване от телефоните и развива творческото мислене. За посетителите бяха обособени и специални пространства за настолни игри, творчески занимания и споделяне на семейни спомени.

Младежите като двигател на общността

Станислава Вачева, началник на отдел „Комуникации и местно самоуправление“, сподели, че идеята за събитието е дошла директно от младите хора, желаещи повече срещи на живо със свои връстници. Младежите участваха не просто като доброволци, а като пълноценни съорганизатори. Инициативата получи подкрепа и от местния бизнес. Организаторите се надяват „Софра на поколенията“ да постави началото на нова ежегодна традиция за сближаване на местната общност в Троян.

