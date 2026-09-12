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Хобитата на звездите

Хобитата на звездите

Деп си играе с Барби, Анджелина се запасява с ножове Звездите са си чешити и всеки си има свое лично увлечение, което пази далеч от хорските очи. Няк...

01 август | 21:25
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Икономиката нарасна с 1,5%

Икономиката нарасна с 1,5%

Икономиката на страната отчете ръст с 1,5% през третото тримесечие спрямо същия период на миналата година, обявиха от НСИ. Ръстът на БВП спрямо предхо...

03 декември | 22:40
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