Човек с уникално хоби посегна към 20 бона в Стани богат

Интересен събеседник внесе напрежение и удоволствие в шоуто.

Колекционер на часовници успя да достигне въпроса за 20 000 лева! Младият мъж успя да премине през предизвикателствата на играта и стигна чак до 11-тия въпрос.

По време на играта той премина през въпроси от различни категории, демонстрирайки широки знания и хладнокръвие, въпреки напрежението на живо.

Когато достигна въпроса за 20 000 лева, атмосферата в студиото стана напрегната, а зрителите не криеха възхищението си. След внимателен размисъл, участникът не успя да отговори на въпроса и се отказа.

"Възлюбена на коя личност от Античността е прочутата със своите красота и интелект Аспазия", бе въпросът за голямата сума.

Водещият на предаването похвали играча за дисциплината и концентрацията, която е проявил, и отбеляза, че подобни участници вдъхновяват както публиката, така и самата игра.

Антон Иванов използва жокер още на третия въпрос и се колебаеше в началото, но ето че късметът му се усмихна и той стигна толкова далеч в играта.

