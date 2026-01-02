Денят, в който една случайност спря най-страшния сериен убиец

Години на мрак и безсъние

В края на 70‑те години Северна Англия живее в сянката на един невидим хищник. Жените не излизат сами вечер, улиците на Лийдс и Брадфорд опустяват след залез, а полицията е под непрестанен натиск. В продължение на пет години неизвестен нападател убива и напада жени, оставяйки след себе си страх, който прониква във всеки дом.

Медиите го наричат „Йоркширският убиец“ или "Йоркширският изкормвач" - име, което се превръща в символ на епоха, в която ужасът е по‑силен от доверието в институциите.

Нощта, в която всичко се променя

На 2 януари 1981 г. двама полицаи спират автомобил в Шефилд за рутинна проверка. В колата е мъж на 34 години — тих, незабележим, с работнически произход. Казва се Питър Сътклиф. Първоначално е задържан за фалшиви регистрационни табели. Но в следващите часове дребното нарушение се превръща в пробив, който Великобритания чака от години.

При обиск полицията открива предмети, които съвпадат с доказателства от местопрестъпленията. Сътклиф започва да се обърква, да противоречи на собствените си думи - а после признава.

Двойственият живот на един невидим човек

Питър Сътклиф е роден в Бингли, Западен Йоркшир. Работи като шофьор на камион, женен е, живее тихо, никога не е бил в полезрението на полицията като сериозен заподозрян. Тази обикновеност е неговият щит.

Психолозите по-късно описват профила му като „човек, който умее да се разтваря в средата“ — невидим в ежедневието, но опасен в тъмното. Той живее между два свята: този на обикновения работник и този на човек, който извършва престъпления, шокирали дори опитните криминалисти.

Разследване, белязано от грешки

Случаят остава емблематичен за британската криминология не само заради мащаба, но и заради грешките. Полицията разпитва хиляди мъже, проверява стотици автомобили, но се оказва заблудена от фалшиви следи — най-известната от които е аудиокасетата на измамника „Wearside Jack“, който се представя за убиеца. Тази заблуда отклонява разследването с месеци.

Арестът на Сътклиф показва колко случайна може да бъде развръзката — понякога рутинната проверка върши това, което години на мащабни операции не успяват.

Процесът и животът зад решетките

През 1981 г. Сътклиф е осъден на доживотен затвор. По-късно е преместен в психиатрична клиника, след като експерти установяват психично разстройство. Годините му зад решетките минават в изолация, под засилена охрана и с периодични медицински наблюдения. Той остава една от най-охраняваните фигури в британската затворническа система.

Ковид-екзекуцията

През 2020 г., в разгара на пандемията, Питър Сътклиф се заразява с COVID‑19. Лекарите препоръчват лечение в болница, но той отказва. Умира на 13 ноември 2020 г. в затвора, след усложнения от вируса.

Денят, в който страхът започна да отстъпва

2 януари 1981 г. остава дата, която Северна Англия помни. Това е денят, в който една случайна полицейска проверка прекъсва серия от престъпления, които променят британската криминална история. Арестът на Питър Сътклиф не връща загубените животи, но слага край на години на ужас и несигурност. И остава урок — че понякога най-големите пробиви идват не от грандиозни операции, а от вниманието към детайла и човешкия фактор.

