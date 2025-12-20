Феите от Котингли! Как две деца излъгаха целия свят

Котингли, 1917: когато детското въображение надхитри света

В малкото английско селце Котингли две момичета — 16-годишната Елси Райт и 9-годишната Франсис Грифитс — вземат назаем фотоапарата на бащата на Елси. Отиват до потока зад къщата, където обичат да играят, и се връщат с нещо, което ще разтърси света: снимки на самите тях, заобиколени от танцуващи феи.

Феи — с прозрачни крилца, с изящни пози, сякаш излезли от илюстрация в детска книга.

Бащата е скептичен. Майката — не. И тук започва магията.

Една майка и един писател превърнаха игра в световна сензация

Майката на Елси показва снимките на местно теософско общество. А те — гладни за доказателства за „невидимите светове“ — ги приемат като откровение.

В началото на ХХ век, когато Европа още лекува раните си от Голямата война, светът копнее за чудеса. Хората търсят утеха в невидимото, в онези светове, които обещават, че зад мрака има светлина.

Скоро снимките попадат в ръцете на сър Артър Конан Дойл — създателят на Шерлок Холмс, но и страстен спиритуалист. Той вижда в тях не детска игра, а доказателство за „ново измерение на реалността“. Публикува ги в списание The Strand и светът избухва.

Войната е току-що приключила. Хората са уморени от смърт, загуба и разруха. И ето — две деца твърдят, че са видели феи. Кой не би искал да повярва?

Снимките, които никой не успя да обори… докато момичетата не пораснаха

Десетилетия наред експерти спорят. Някои фотографи казват, че снимките са очевидно фалшиви — феите изглеждат като изрязани от списание. Други твърдят, че няма следи от манипулация.

Истината е проста: Елси е била талантлива художничка. Двете момичета изрязват феите от илюстрации, закрепват ги с карфици и снимат сцената. Нищо повече.

Но те признават това чак през 1983 г., когато са вече възрастни жени. И дори тогава — с едно малко, упорито изключение: Франсис настоява, че последната снимка е истинска. Защото всяка легенда има нужда от пролука, през която чудото да продължи да диша.

