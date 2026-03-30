Бетвам залага на E-sports пазара

Живеем във време, в което електронните игри не само форма на забавление и “губене на време”, а съвсем професионално поприще, което дава възможност на най-добрите да печелят завидни суми. От тяхното представяне могат да спечели и част от аудиторията, която познава материята и участниците и знае как се залага на електронни спортове. Този вид предвиждания заемат вече постоянно и все по-голямо място в сайтовете на лицензираните оператори. Виждаме го и при стартиралия преди броени дни букмейкър Бетвам България, който поставя своя акцент върху категорията E-Sports. Тя е част от секцията за спортни залози в игралния оператор.

Кои са най-популярните електронни Бетвам ове и има ли ги в Бетвам?

Могат да се посочат поне дузина видеоигри, които са се превърнали в модерни класики сред геймърите. Доста от тях са на пазара десетилетие или дори две, като търпят съответните промени, допълнения, нови издания и направо следващи серии, за да бъдат в крак с времето.

Ако трябва да се върнем възможно най-назад във времето, ще стигнем до тотални фаворити от ерата на джойстиците като Mortal Kombat и Street Fighter, завладели умовете на поколението, което растеше в края на 80-те и началото на 90-те години. Може да се изненадате, но “Уличният боец” продължава да е актуална издание и в днешни дни, като през 2023-та излезе последната ѝ засега версия - Street Fighter.

Когато обаче говорим за електронни спортове, на които може да се пускат залози, включително и в новия сайт Бетвам, то по-скоро на преден план излизат други заглавия като:

Counter-Strike

DOTA

League of Legends

Call of Duty

Valorant

Някои от тези модерни класики също познати още от предишния милениум. Само у нас може да се събере цял “легион” хора на средна възраст, които някога са правили “нощна на Це-Ес”, както разговорно се обозначава любимият и досега Counter-Strike. Актуалната версия CS-2 се практикува масово, включително и на състезателно ниво в турнири с впечатляващи наградни фондове.

E-Sports календарът е наситен със събития през цялата година

Потребителите, които решат да проверят какви електронни спортове предлага новият букмейкър Betvam.bg, биха установили, че практически няма нито ден, в който да липсват опции за прогнозиране. Това се дължи и на все по-увеличаващата се като обем и събития програма на професионалните надпревари. E-Sports календарът практически не познава почивка, като дори и в празничните периоди състезателната активност не се прекратява напълно.

Трябва да се има предвид, че графикът при различните игри все пак не съвпада напълно, като за едни сезонът започва и завършва по-рано, други започват седмица или месец по-късно, за да затворят съответната глава също на по-късен етап. А турнирите с големи наградни фондове са съществена част от календара. Така например в края на април в Румъния ще се проведе PGL Wallachia Season 8 - топ надпревара на тема Dota 2, в която на най-добрите ще се раздадат около 1 милион долара! 800 хиляди в щатска валута пък се разиграват в Казахстан няколко седмици по-късно от майсторите на CS-2. И това са само два примера, а турнирите на подобно ниво са десетки в рамките на година. Естествено, към такива E-Sports е насочено вниманието и на Бетвам онлайн, и на потребителите, които са наясно с материята.

Някой все още бърка ли E-Sports с виртуални спортове?

До преди няколко години това можеше да се приеме за допустима грешка. Но откакто онлайн бетинг сферата се разрастна значително и мнозина се запознаха отблизо с това, което тя трябва предлага, би трябвало вече да се прави ясно разграничение между виртуални спортове и E-Sports.

Дотук говорим изключително само за втората категория. При нея електронните игри представляват спорта, в който се състезават едни срещу други реални хора (индивидуално или отборно). Уменията в практикуването на DOTA, CS, League of Legends и дори FC (позната съвсем до неотдавна като FIFA) са от съществено значение, за да може един играч да превърне хобито си в професия. Най-добрите достигат до турнирите, за които се приемат залози, включително и в платформата на новия бетинг сайт Betvam.

При виртуалните спортове няма участие на “живи хора”. По същество това също са електронни игри, но представляват симулация (някои биха казали имитация) на реални спортни събития, ръководена от компютърен алгоритъм. И при тях има възможност да се пускат залози, като в това отношение потребителят разчита изцяло на късмет. А при електроните спортове в тиража на Betvam все пак може да се търси определена логика, ако залагащият познава съответната видеоигра и топ майсторите в практикуването ѝ.

