Детски смях и спортен дух превзеха стадиона в Белоградчик

Градският стадион в Белоградчик се изпълни с шумен детски смях, много настроение и истински спортен хъс по време на инициативата „Планета Атлетика“, която събра десетки деца на възраст между 4 и 12 години. В спортния празник се включиха възпитаници на Детска градина „Иглика“, Начално училище „Васил Левски“, Средно училище „Христо Ботев“ и Основно училище „Васил Априлов“ в село Рабиша.

Сред официалните гости на събитието бяха Антон Бонов и Андрей Рангелов от Българската федерация по лека атлетика, треньорът от Спортен клуб „Скалите“ Светослав Петков, заместник-кметът по „Стопански дейности“ Ангел Боянов и председателят на Общинския съвет Ангел Георгиев. В приветствието си към децата Ангел Боянов подчерта колко важно е подобни инициативи да насърчават любовта към спорта още от ранна възраст.

„Надявам се днес да се забавлявате много и да покажете колко сте добри в спорта“, обърна се той към малките участници.

Програмата включваше разнообразни лекоатлетически занимания, съобразени с възрастта на децата - бягане, скачане и хвърляне, превърнати в игри и забавни предизвикателства. Освен състезателния дух, инициативата насърчи и работата в екип, движението и активния начин на живот.

Организаторите подчертаха, че „Планета Атлетика“ има за цел не просто да срещне децата със спорта, а да ги мотивира да изградят трайни навици за физическа активност. За мнозина от участниците денят се превърна и във възможност за нови приятелства и споделени емоции извън класната стая.

След края на събитието всички деца получиха грамоти и тениски за участието си. Желаещите да продължат със спорта могат да се включат в тренировките по лека атлетика на Светослав Петков, които се провеждат всеки вторник и петък от 15:30 часа на Градския стадион в Белоградчик.

От Община Белоградчик отправиха специални благодарности към Българската федерация по лека атлетика и Министерството на младежта и спорта за подкрепата и съдействието при организирането на инициативата.

