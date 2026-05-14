Готвят мощна чистка в роден отбор след края на сезона

Ръководството на Локомотив София подготвя масова чистка след края на сезона. Шефовете не са никак доволни от представянето на отбора и в скоро време ще започнат разговори с доста от футболистите за прекратяване на договорите им, съобщава "Мач Телеграф".

В "Надежда" има 11 души, които са обвързани с "железничарите". И най-вероятно само един от тях ще запази местото си. Това е Красимир Милошев. Причината е, че е юноша на клуба. "Червено-черните" имаха амбиции да стигнат бараж за Лигата на конференциите, но вместо това се озоваха в групата на отборите, които се борят за оцеляване. И в момента играят "контроли", както казват специалистите.

Според информациите "червено-черните" не се притесняват, че ще трябва да плащат неустойки на нарочените за гонене футболисти.

