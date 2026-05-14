Интер прегази Лацио и грабна Купата на Италия

Интер спечели Купата на Италия, след като победи съперника си Лацио с 2:0 във финала на „Стадио Олимпико“ в Рим и сложи златен край на сезона си. „Нерадзурите“ оформиха домашен дубъл, добавяйки трофея към 21-вата си титла в Серия А.

Мачът беше решен още преди почивката. Интер поведе след автогол на Адам Марушич, а малко по-късно Лаутаро Мартинес нанесе втория удар и окончателно наклони везните към тима от Милано.

Подобно на убедителната победа с 3:0 над същия съперник през уикенда, Интер контролираше напълно събитията на терена. Лацио така и не успя да намери ритъм в атака и почти не създаде реална опасност пред вратата на символичните гости.

Това е десети триумф за Интер в турнира за Купата на Италия и поредно доказателство за доминацията на тима на вътрешната сцена през този сезон.

