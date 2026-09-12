Лацио изпрати Педро със специална вечер и успех над Пиза
Росен Божинов започна като титуляр за гостите и остана на терена през всичките 90 минути
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Росен Божинов започна като титуляр за гостите и остана на терена през всичките 90 минути
„Нерадзурите“ затвориха сезона с домашен дубъл и нов трофей
Два обрата и гол в последните секунди оформиха зрелищното 3:3 в Рим
Аталанта доминира, но рухна в най-важния момент
„Виолетовите“ вече са на осем точки над изпадащите след минимален успех
Парма измъкна равенство и усложни битката за Европа
Римляните водиха два пъти, но късен гол на Юнус Муса остави полуфинала за Купата на Италия напълно отворен
Отборът няма победа 8 мача
И то от най-големите фигури
Срещата предложи интригуваща битка
Баварците се класираха за четвъртфиналите на Шампионската лига
Реваншът е на 5 март
Завършиха доста от мачовете в груповата фаза до момента
Чиро Имобила стана голмастор номер едно на Лацио
Освен футболните емоции, спортните канали на А1 ще предложат още много зрелище за феновете
Имобиле и Лацио пред уникален контракт
Португалецът вкара и двата гола за успеха над Лацио
Домакините от Торино имат 77 точки на върха на класирането и мач по-малко в сравнение с преследвачите Интер (72 точки) и Аталанта (71 точки)
Няколко часа преди голямото дерби на „Олимпико“, Ювентус има наглед лесната задача да вземе трите точки при домакинството си на опашкаря Бреша
"Орлите" надвиха Ювентус с 3:1 за Суперкупата на Италия