Криза в Ювентус! Поредна загуба

Лацио победи с 1:0 Ювентус в последен мач от осми кръг на Серия А. Това е трета поредна загуба на Старата госпожа и то само в рамките на седмица. Миналата неделя бианконерите паднаха 0:2 от Комо, след това отстъпиха от Реал в Мадрид с 0:1 и сега си тръгнаха победени от Рим. На всичкото отгоре Ювентус няма победа 8 мача. Последният успех на Игор Тудор и хората му бе на 19 септември срещу Интер с 4:3. След това 5 хикса и 3 загуби.

Много вероятно е Тудор да не запази поста си след поредното поражение. Ювентус има 12 точки от 8 кръга в калчото и е на 8-ото място, а Лацио събра 11 след тази победа и е 10-и, пише gol.bg.

Треньорът Тудор направи рокади в състава. На вратата започна Матия Перин, а Ди Грегорио седна на пейката. Резерва остана и звездата Кенан Йълдъз, а атаката водеха Душан Влахович и Джонатан Дейвид.

Единственият гол в мача вкара Тома Башич в 9-ата минута. Той се разписа с удар от разстояние, който се отклони в Гати и влетя в ъгъла. Юве имаше топката над 60% от времето, но така и не стигна до гол. Вратарят на Орлите Иван Проведел направи няколко добри спасявания и Лацио триумфира, за да задълбочи кризата в Юве. Бъдещето на Игор Тудор остава неясно.

