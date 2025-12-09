Ливърпул без Салах измъкна победата срещу Интер след драма в Милано

Ливърпул измъкна инфарктна победа с 1:0 при гостуването си на Интер. Хората на Арне Слот се докопаха до 3-те точки след дузпа, отсъдена след преразглеждане от ВАР и лично от съдията Феликс Цвайер в края на мача.

Двата отбора изнесоха динамичен двубой на стадион „Сан Сиро“ в Милано, но като цяло не създадоха кой знае колко чисти голови положения. Все пак мърсисайдци, които бяха и малко по-настоятелни на стадион „Сан Сиро“ в Милано се поздравиха с успеха благодарение на гола от дузпа на Доминик Собослай в 88-ата минута.

Топката посети още веднъж мрежата на едната от двете врати. Това се случи в 32-ата минута, когато влетя в тази на Ян Зомер след удар на Ибрахима Конате. Попадението за Ливърпул обаче бе отменено след дълго разглеждане от ВАР заради игра с ръка Юго Екитике.

Гостите от Ливърпул имаха леко териториално превъзходство, а Интер действаше малко по-предпазливо, което е характерно за гранда от Милано.

Няма как да не се отбележи, че от състава на Ливърпул липсваше египетската звезда Мохамед Салах след големия скандал, разразил се около него, пише gol.bg.

Така Ливърпул събра актив от 12 точки и се изкачи до заветното 8-мо място в класирането. Интер остана 6-ата позиция със същия актив от точки.

