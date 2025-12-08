Ман Ю размаза последния във Висшата лига

Манчестър Юнайтед записа една от най-сериозните си победи от началото на сезона във Висшата лига. "Червените дяволи" се наложиха с 4:1 над последния в класирането Уулвърхамптън при гостуването си на "Молиню" от 15-ия кръг на Премиър лийг и така си върнаха самочувствието след неубидетелните резултати напоследък.

Бруно Фернандеш отново бе моторът в състава на гостите, като отбеляза два от головете в 25-ата и 81-вата минута от дузпа, а освен това асистира и за попадението на Мейсън Маунт в 63-тата минута. Четвъртият гол пък бе дело на Брайън Мбемо в 51-вата минута. За домакините точен бе Жан-Рикне Белгард в 45-ата минута.

