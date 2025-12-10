Слот отсече! Ултиматум към Салах

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот загатна, че би простил на звездата Мохамед Салах и би го върнал в отбора след труса, който Мо предизвика с коментарите си.

Слот намекна след снощната победа над Интер с 1:0, че вратата за завръщането на Салах все още е отворена, но само ако играчът признае грешката си.

Става въпрос за направените коментари от страна на египтянина след поредния мач, в който беше оставен на скамейката във Висшата лига.

Треньорът беше попитан накрая от бившата звезда Кларънс Зеедорф дали има път назад за Салах, а той отговори с ясен намек: „Казвате, че всеки прави грешки в живота, така че първият въпрос е: Смята ли самият играч, че е направил грешка? След това идва друг въпрос - кой трябва да направи първата крачка, той или аз? Това е въпрос, на който трябва да се отговори.“

По-късно обаче треньорът се опита да смекчи първоначалното изявление и представи по-умерена линия: „Не казах кой трябва да направи първия ход. Сега фокусът е върху играчите, които са тук. Ливърпул има богата история с такива случаи“.

Ливърпул вкара победния гол срещу Интер в 88-та минута, когато Алесандро Бастони събори Флориан Вирц в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Тя бе реализирана от Доминик Собослай.

"Показахме отборен дух и играехме все по-добре и по-добре. Конър Брадли и Юго Екитике пропуснаха две положения, но в края вкарахме от дузпа, която във Висшата лига отказват да ни дават. От началото на сезона съм видял сигурно десет подобни ситуации в наказателното поле на съперниците", добави Слот за случилото се на терена, предаде gol.bg.

