Алекс Николов и Кучине Лубе Чивитанова с уверена победа в Шампионската лига

Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова записаха убедителна победа в Шампионската лига по волейбол. Италианският тим се наложи над Монпелие ХСК с 3:0 и демонстрира сериозно превъзходство в хода на целия двубой. Срещата се изигра в Чивитанова, а успехът дойде без напрежение и в рамките на малко повече от час.

Волейболистите на Кучине Лубе Чивитанова взеха трите гейма с 25:16, 25:17 и 25:22, като започнаха уверено още от първия удар. Александър Николов беше във водеща роля и реализира 17 точки, което го направи най-резултатен състезател на мача. Италианският състав доминираше както в атака, така и в посрещане, което му позволи да контролира темпото и да не оставя пространство за обрат.

За гостуващия тим от Франция Есекил Паласиос завърши с 13 пункта и се отличи най-ярко в състава на Монпелие ХСК, но това не бе достатъчно, за да се постави под напрежение домакините. Играта на френския отбор беше по-нестабилна, особено в атакуващи действия, което позволи на Кучине Лубе Чивитанова да приключи мача без излишни затруднения.

Групата Е на Шампионската лига включва още Проект Варшава и Хаасроде Льовен, което обещава напрегната битка за първото място в следващите кръгове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com