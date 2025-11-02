Мони Николов удиви съотборниците си с „измамен скок“

Българският волейболен талант Симеон Николов отново привлече вниманието на спортния свят с нестандартен и зрелищен ход по време на мача на руския Локомотив Новосибирск срещу Газпром-Югра Сургут. Едва на 18, а вече в елита на руския волейбол, младият разпределител показа защо името му се споменава като бъдещето на националния ни тим.

Изумителната точка, която остави всички без думи

В третия гейм на двубоя, при домакинска победа с 3:0, Николов изпълни нещо, което мнозина определиха като „волейболна магия“. Посрещната топка се изви високо над мрежата и започна да пада в опасна зона между двата отбора. Мони скочи, сякаш ще я отиграе, но в последния момент прибра ръцете си. Топката падна в полето на съперника, а съотборниците му избухнаха в смях и недоумение. Дори треньорът Пламен Константинов само поклати глава с усмивка – момент, в който се видя, че България има нов звезден плеймейкър.

Рекорди и самочувствие в руския шампионат

Локомотив Новосибирск продължава серията си с пълен актив от четири победи и само един загубен гейм. Николов е не само най-младият титуляр в състава, но и сред лидерите по асистенции в лигата. За феновете в Сибир той вече е „Магьосникът от София“ – символ на техника, хладнокръвие и интелигентна игра. След срещата руски спортни издания писаха, че „всеки негов мач е като малък спектакъл, в който дори грешките изглеждат умишлени“.

От Калифорния до Сибир – изкачването на един български феномен

Преди да пристигне в Русия Мони Николов игра в САЩ, където стана шампион в колежанското първенство с отбора на Лонг Бийч. Там той беше обявен за най-перспективен разпределител и привлече вниманието на скаути от няколко водещи клуба. През лятото премина в Локомотив, където под ръководството на Пламен Константинов бързо се превърна в ключова фигура.

Сега, броени седмици преди 19-ия си рожден ден, Мони продължава да доказва, че не просто наследява традицията на великите български волейболисти, а я развива с нов стил – модерен, интелигентен и смразяващо ефективен.

