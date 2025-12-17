Алкарас взе изненадващо решение!

Голяма новина обяви световният №1 в тениса Карлос Алкарас преди началото на сезон 2026.

Испанецът се разделя с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро, с когото постигна всичките си успехи до момента след изгряването си в голямата игра през 2021 година.

Бившият тенисист Фереро работи с Алкарас, откакто той беше на 16 години, а тандемът им донесе общо 24 титли, от които шест в Големия шлем.

Под ръководството на Фереро, Карлитос прекара общо 50 седмици като №1 в световната ранглиста, а освен това стана и олимпийски вицешампион в Париж.

Новината идва само дни, след като Фереро беше обявен за треньор №1 за годината в ATP. Той стана първият треньор, който печели отличието повече от веднъж, след като наградата започна да се връчва през 2016 година.

"Много ми е трудно да напиша това. След повече от седем години с Хуан Карлос решихме да се разделим. Благодаря му, че сбъдна детските ми мечти. Започнахме по този път, когато бях дете и той ме съпътстваше в това невероятно приключение. Наслаждавах се на всяка стъпка с теб. Успяхме да стигнем върха и смятам, че ако трябва да се разделяме, то трябва да случи там. Мястото, за което се борихме.

Пожелавам ти всичко най-добро и ти благодаря за всичко, Хуанки", написа Карлос Алкарас в социалните мрежи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com