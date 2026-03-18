Барселона с гляма новина за треньора Ханзи Флик

Ханзи Флик възнаемрява да се пенсионира, след като приключи задълженията си като треньор на испанския Барселона.

Германецът има договор с клуба до лятото на 2027 година, но се очаква съвсем скоро да подпише нов контракт, като за това намекна и Жоан Лапорта, който бе преизбран за прзидент на каталунците.

"Всички знаят колко съм щастлив тук. Обичам работата си тук, а най-важното е, че имам страхотно семейство, което ме подкрепя. Усещам и подкрепата на всички в Барселона", каза Флик.

Но в крайна сметка това е футбол, всички знаем как работи този бизнес. Аз и семейството ми нямаме намерения да си тръгваме, за да отидем другаде. Това ще бъде последната ми работа и аз съм наистина много щастлив от този факт", каза бившият треньор на Байерн (Мюнхен) и Германия в навечерието на реванша с Нюкасъл в осминафиналите на Шампионската лига.

Барса е лидер в Ла Лига, а тази вечер приема Нюкасъл във втори осминафинал след 1:1 преди седмица в Англия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com