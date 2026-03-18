Ливърпул разчекна Галатасарай и отива на четвъртфинал

Ливърпул победи Галатасарай само с 4:0 в размазващ реванш от 1/8 финалите в Шампионска лига и отива напред в турнира. Гостите требва да черпят по една турска баклава при завръщането си, защото това е най-малкото, с което се отърваха.

Още два гола на английския шампион бяха пресилено отменени, а вратата на Галатасарай бе истинско стрелбище и можеше да паднат поне още толкова голове. Салах пропусна и дузпа.

Така Ливърпул отива на четвъртфиналите с общ резултат 4:1, кадето ще срещне в очакван драматичен сблъсък еврошампиона ПСЖ.

Още от първия съдийски сигнал домакините наложиха високо темпо и тотален контрол върху играта. Натискът им даде резултат в 25-ата минута, когато Доминик Собослай се разписа с прецизен удар, с който даде началото на головото шоу.

След почивката Ливърпул излезе още по-агресивен. В 51-вата минута Юго Екитике удвои преднината, а само две минути по-късно Райън Гравенберх практически реши всичко с трети гол, който сломи съпротивата на турския гранд.

Финалният щрих бе поставен от голямата звезда на мърсисайдци – Мохамед Салах, който в 62-рата минута оформи крайното 4:0 след хладнокръвно завършване.

Този успех има още по-сладък вкус за английския шампион, който вече бе претърпял две поражения с резултат 0:1 от Галатасарай през сезона. Този път обаче „Анфийлд“ се превърна в крепост, а Ливърпул демонстрира класа, характер и желание за реванш.

С победата „червените“ продължават напред, където ги очаква ново сериозно предизвикателство – сблъсък с френския колос Пари Сен Жермен. Очертава се истински спектакъл в следващата фаза на турнира.

