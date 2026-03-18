Голям гаф направиха в Левски. Нарочно ли е

Като изписваха програмата за трите следващи кръга

18 мар 26 | 20:38
От Левски публикуваха програмата на първия отбор за последните три кръга от редовния сезон на Първа лига. Прави впечатление, че "сините" за пореден път изписаха името на вечния си съперник ЦСКА с тире.

Припомняме, че дружеството, което първоначално бе регистрирано като "ЦСКА-София", махна тирето и добавката "София" още в началото на 2025 година.

Ето какво гласи съобщението на Левски:

"Програмата на "сините" до края на редовната фаза в Първа лига:

Добруджа - ЛЕВСКИ

XXVIII кръг, 05.04 (неделя) от 17:00 часа

ЛЕВСКИ - Арда

XXIX кръг, 09.04 (четвъртък) от 20:30 часа

ЦСКА-София - ЛЕВСКИ

XXX кръг, 13.04 (понеделник) от 16:00 часа".

