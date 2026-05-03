Кралете се завърнаха! Порто взе титлата след четири години чакане

Фариоли написа история, Бенфика остана без отговор въпреки силния сезон

03 май 26 | 9:09
Иван Ангелов

Порто отново е шампион на Португалия, след като победи с 1:0 Алверка и си гарантира 31-а титла в историята. Успехът на стадион „Ещадио До Драгао“ донесе на отбора 85 точки и направи преднината му недостижима за конкурентите при оставащи два кръга. Така Порто официално си върна върха след четири години пауза. Атмосферата на стадиона се превърна в празник още със съдийския сигнал.

Решаващият момент дойде в 40-ата минута, когато Ян Беднарек се разписа и донесе безценния гол. Попадението се оказа достатъчно за победата, която подпечата титлата и отприщи емоциите сред феновете. Отборът контролира двубоя и не позволи на съперника да застраши успеха в най-важната вечер за сезона.

Големият архитект на триумфа е 37-годишният Франческо Фариоли, който печели титлата още в първия си сезон начело на тима. Италианецът успя да изгради стабилен и ефективен състав, който върна Порто на върха на португалския футбол.

Трофеят идва в момент на възраждане за клуба, след като президентът Андре Вилаш-Боаш пое управлението и постави нова посока на развитие. Името му остава свързано със златния период от 2011 година, когато Порто спечели требъл, а сега клубът отново показва амбиция да доминира.

В същото време Бенфика на Жозе Моуриньо завърши 2:2 срещу Фамаликао и остана на второ място със 76 точки. Разочарованието е още по-голямо, тъй като тимът записа впечатляваща серия от 32 мача без загуба, но това не се оказа достатъчно за титлата. Спортинг е трети със 73 точки и също остана извън битката за златото.

