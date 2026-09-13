Кралете се завърнаха! Порто взе титлата след четири години чакане
Фариоли написа история, Бенфика остана без отговор въпреки силния сезон
Следете всички новини, анализи и коментари за Порто. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Фариоли написа история, Бенфика остана без отговор въпреки силния сезон
„Зелено-белите“ удържаха 0:0 на „До Драгао“ и продължават битката
България Еър стартира линия с амбиция за повече туризъм и бизнес връзки
След успеха Интер Маями има 4 точки и е в отлична позиция за класиране на осминафиналите
Ръководството на "Гражданите" обмисля да привлече вратаря на...
Скаутите на лидера във Висшата лига наблюдават играч на Порто
Лондончани надвиха Порто с 1:0 в реванша
Реваншът е на 12 март
Знакови срещи с държавните глави на Италия и Португалия
Каталунците останаха без своята най-голяма звезда Роберт Левандовски
Реваншите са на 14 март
В тях двойките са РБ Лайпциг-Манчестър Сити и Интер-Порто
Шериф хвърли бомбата в Мадрид
УЕФА очаквано избра стадиона на Порто
Премиерът в оставка на България участва във важно международно събитие в момента
MAX Sport 3 ще излъчва пряко двубоя във вторник вечер от 22:00 часа
Икер Касияс се оттегля в заслужена почивка
Вратарят благодари от сърце на съотборниците си
Крис Добрев разтрогва до дни с португалците
Ако беше на друго място, нямаше да съм жив