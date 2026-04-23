Спортинг оцеля в Порто и е на финал за Купата на Португалия

Спортинг Лисабон направи това, което умеят шампионите - оцеля под натиск и се класира за финала за Купата на Португалия след 0:0 като гост на Порто. След успеха с 1:0 в първия мач „зелено-белите“ приключиха сблъсъка с желязна дисциплина и хладнокръвие в най-напрегнатите моменти на „До Драгао“.

Домакините бяха по-активни през по-голямата част от срещата, но чистите положения така и не идваха. Най-горещите минути настъпиха в самия край, когато в 88-ата минута Алан Варела беше изгонен. Първоначално той получи жълт картон за нарушение срещу Луис Суарес, но след намеса на ВАР съдията Мигел Ногейра промени решението си и показа червен картон – момент, който наклони везните още повече в полза на гостите.

Малко след това Луис Гийерме можеше да реши всичко за Спортинг, но останал сам срещу вратаря Диого Коща не успя да го преодолее. В заключителните секунди на дългото добавено време Порто беше на косъм от продълженията – след корнер Терем Мофи стреля с глава, но Руи Силва спаси, а при добавката Каспер Хюлманд прати топката над вратата. Това се оказа и последният шанс за домакините.

С отпадането Порто загуби възможността да се бори за дубъл, въпреки че е много близо до титлата в първенството, където води със 7 точки пред Бенфика и със 8 пред самия Спортинг четири кръга преди края. Така „зелено-белите“ продължават напред към финала, където ще чакат своя съперник.

В другия полуфинал втородивизионният Тореензе приема третодивизионния Фафе след 1:1 в първата среща. Домакините ще гонят едва втори финал в историята си след сезон 1955/1956, докато Фафе вече изравни най-доброто си постижение с трето участие на полуфинал след 1977 и 1979 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com