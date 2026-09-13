Спортинг оцеля в Порто и е на финал за Купата на Португалия
„Зелено-белите“ удържаха 0:0 на „До Драгао“ и продължават битката
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„Зелено-белите“ удържаха 0:0 на „До Драгао“ и продължават битката
Спортинг Лисабон си осигури място на четвъртфиналите
Утре Спортинг Лисабон посреща лондонския Арсенал в среща от груповата фаза на Шампионската лига
Президентът на Спортинг Лисабон Фредерико Варандаш ще предоставя медицински услуги в своята страна
Тимът падна 1:3 от гранда Спортинг Лисабон
Парите не ме вълнуват, ще прославя България, обеща талантът Феновете на "Спортинг" (Лисабон) веднага припознаха в Симеон Славчев новия Красимир Балък...
Такъв стадион не съм виждал, впечатли се халфът
Каядо хвали Мони пред португалските медии Симеон Славчев ще играе за португалския гранд "Спортинг" (Лисабон) в следващите 5 години. Новината потвърд...
Ловеч. Футболистът на Литекс Симеон Славчев ще носи екипа на Спортинг Лисабон, информира Гонг. Договорът на играча е за пет години. Новината бе потвър...
Лисабон. Спортинг Лисабон официално прекрати договора на Валери Божинов и българският нападател вече не е играч на "лъвовете". По-късно стана ясно пък...
Варна. Португалският "Спортинг" (Лисабон) е поредният тим с интерес към вратаря на "Черно море" Георги Китанов, научи Гонг. 18-годишният страж вече х...
Виченца. Българският национал Валери Божинов ще се завърне в Спортинг Лисабон след края на сезона, това заяви агентът на нападателя Джери Паломба. В...