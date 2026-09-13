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Славчев за 5 г. в "Спортинг" Л

Славчев за 5 г. в "Спортинг" Л

Каядо хвали Мони пред португалските медии Симеон Славчев ще играе за португалския гранд "Спортинг" (Лисабон) в следващите 5 години. Новината потвърд...

19 май | 18:15
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