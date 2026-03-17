Исторически обрат в Шампионска лига! Това се случва за първи път от десетилетия

Спортинг Лисабон сътвори забележителен обрат, след като преодоля изоставане от 0:3 в първия мач срещу Бодьо/Глимт, за да спечели с 5:0 след продължения (общ резултат 5:3) и да си осигури място на четвъртфиналите в Шампионска лига.

Това е първият път от сезон 1963/64, в който португалският гранд преодолява дефицит от три или повече гола, за да продължи напред в европейски клубен турнир.

Знаейки, че се нуждаят от бърз старт, Спортинг наложи натиск. Въпреки това, Каспер Хьог от гостите пропусна златен шанс, за което бързо съжали, тъй като в 31-вата минута Гонсало Инасио отбеляза с глава от корнер, извеждайки португалските шампиони напред в резултата за 1:0.

Намаляването на преднината беше близо, но ударът на Один Бьортуфт на два пъти срещна напречната греда.

Спортинг продължи да натиска и през второто полувреме, а в 61-вата минута Педро Гонсалвеш отбеляза за 2;0 след подаване на Луис Суарес, намалявайки общия дефицит само на един гол.

Защитата на Бодьо/Глимт ставаше все по-отчаяна с наближаването на края, но ключова намеса на ВАР промени всичко. След преразглеждане стана ясно, че Фредрик Андре Бьоркан е играл с ръка в наказателното поле, което позволи на Суарес да реализира от дузпа и да възстанови равенството в общия резултат.

В продълженията, Араухо отбеляза втори гол, изненадвайки Хайкин от близък ъгъл и завършвайки забележителния обрат.

Резервата Рафаел Нел разсея всякакви останали съмнения, добавяйки пети гол за крайното 5:0 в реванша.

С този резултат Бодьо/Глимт пропусна шанса да бъде първият норвежки отбор, достигнал четвъртфиналите на Шампионската лига от 29 години, докато играчите на Спортинг станаха едва петият отбор в историята на турнира, който преодолява дефицит от три гола, и първият след триумфа на Ливърпул над Барселона през 2019 година.

