500 милиона заявки за билети! Мондиал 2026 разбива всички рекорди

Световното първенство по футбол тази година вече чупи рекорди, след като във ФИФА са постъпили над 500 милиона заявки за билети. Това обяви президентът на централата Джани Инфантино по време на Конгреса на организацията. По думите му интересът е безпрецедентен и надминава всичко досега. Само за това първенство заявките са колкото за последните два Мондиала взети заедно.

Турнирът ще бъде исторически не само заради интереса, но и заради формата си. За първи път световното ще се проведе в три държави - САЩ, Канада и Мексико, и ще включва 48 национални отбора вместо досегашните 32.

„Вече имаме 500 милиона заявки за билети за световното първенство. На предишните две световни първенства имахме общо 500 милиона заявки. Сега само тук са 500 милиона“, заяви Инфантино.

Според него голяма част от билетите вече са разпродадени, което допълнително засилва напрежението сред феновете. Въпреки това все още има налични пропуски, включително и на по-достъпни цени.

„Вярно е, че има много скъпи билети, но има и такива, които са на съвсем достъпна цена“, добави той.

Очакванията са Мондиал 2026 да се превърне в най-посещаваното и най-гледаното първенство в историята, като интересът продължава да расте с всеки изминал ден.

