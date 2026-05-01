ЦСКА готви удар по Лудогорец! Две звезди са на прицел

ЦСКА подготвя два силни трансфера за лятото, като в плановете на клуба влизат Ивайло Чочев и Диниш Алмейда от Лудогорец, твърди „Тема Спорт“. Двамата бяха титуляри в реванша за Купата на България, след който „червените“ си осигуриха място на финала. В Борисовата градина вече работят активно по селекцията и търсят както качество, така и българско присъствие. Очакванията са за решителни ходове в следващите седмици.

Различна ситуация при Чочев и Алмейда

Казусите около двамата футболисти са различни, което ще определи и начина на евентуалните трансфери. Ивайло Чочев поднови договора си с Лудогорец през ноември, което означава, че ЦСКА ще трябва да плати трансферна сума, за да го върне. Диниш Алмейда обаче е с изтичащ контракт и може да премине като свободен агент, като има право още сега да подпише предварително споразумение.

Пропуснати шансове в миналото

ЦСКА вече е имал възможност да привлече и двамата, но е пропуснал моментите. Чочев е бил вариант през 2020 г., когато се възстановяваше от тежка контузия след престоя си в Италия. Тогава клубът не му гласува доверие, а халфът избра ЦСКА 1948 и впоследствие се утвърди като един от най-силните играчи в първенството, стигайки до трансфер в Лудогорец и серия индивидуални отличия.

Алмейда също е бил цел на „червените“ през зимата на сезон 2020/21 по настояване на Бруно Акрапович, но ръководството се насочва към друг вариант. Португалецът по-късно преминава през белгийския Антверп, преди да се завърне в България и да се утвърди в защитата на Лудогорец въпреки тежка контузия в началото на престоя си.

Исторически шанс за трансферен пробив

Евентуално привличане на Чочев би било безпрецедентно, тъй като ЦСКА никога досега не е купувал директно футболист от Лудогорец. Досегашните преминавания от Разград към Борисовата градина са били само със свободни агенти, какъвто може да стане и случаят с Алмейда.

В същото време контактите вече изглеждат активни, като след последния мач Чочев е бил забелязан в разговор със хора от лагера на ЦСКА. Това допълнително засилва спекулациите за възможно завръщане.

Още имена в списъка на „червените“

ЦСКА планира да привлече водещи български футболисти през лятото, като сред набелязаните имена са още Кирил Десподов и Валентин Антов. Така клубът се насочва към стратегия за подсилване със доказани играчи, които могат да вдигнат нивото още в краткосрочен план.

