Всичко за Ивайло Чочев

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Последни новини Спорт
Пазят Чочев с кучета и скенери

Пазят Чочев с кучета и скенери

Терористичните атаки по френската столица Париж стреснаха целия европейски футбол. Това принуди италианските власти да засилят мерките си за сигурност...

20 ноември | 19:10
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Нова порция хвалби за Чочев

Нова порция хвалби за Чочев

Българинът Ивайло Чочев продължава да събира очите в Италия. Този път бившият халф на ЦСКА бе похвален от бившия спортен директор на "Палермо" Франко...

29 април | 21:35
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