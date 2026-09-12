Чочев измъкна Лудогорец в тежкия дебют на Райс
Капитанът вкара в добавеното време, а „орлите“ трепериха до края срещу смел Локомотив
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Капитанът вкара в добавеното време, а „орлите“ трепериха до края срещу смел Локомотив
Армейците разполагат със сериозен бюджет за лятната селекция
Два силни трансфера на хоризонта, „червените“ атакуват ключови фигури от шампиона
Преговорите вървят с бясна сила
Българският национал винаги е имал афинитет към попаденията
Бизнесменът пусна информация във "Фейсбук".
Сайтът на Палермо потвърди новината
Ивайло Чочев изигра изключително силен мач с екипа на "Палермо" при победата с 4:1 над "Фрозиноне" в българското дербито в Серия "А". Юношата на "Чавд...
Родният национал Ивайло Чочев се спаси от срамна загуба. "Палермо" бе изхвърлен от турнира за купата на Италия от третодивизионния "Алесандрия" след д...
Терористичните атаки по френската столица Париж стреснаха целия европейски футбол. Това принуди италианските власти да засилят мерките си за сигурност...
Българският национал Ивайло Чочев подписа нов договор с "Палермо", който трябва да го остави в клуба до края на юни 2020 г. Италианците съобщиха новин...
"Наполи" са предложили между три и три и половина милиона евро за Ивайло Чочев, тръби "Sportitalia". Националът е впечатлил с изявите си известният фи...
Българинът Ивайло Чочев и колегите му от халфовата линия на "Палермо" бяха определени като едни от най-добрите за сезона в Италия. Бившият играч на ЦС...
Треньорът на "Палермо" и Ивайло Чочев Джузепе Лачини бе доволен след нулевото равенство в гостуването на "Сасуоло". Специалистът засипа с похвали бълг...
"Монако" напира за Ивайло Чочев и ще отправи оферта за българския национал. Медиите в Италия пишат, че "монегаските" си "скубят косите", че не са прив...
Българинът Ивайло Чочев продължава да събира очите в Италия. Този път бившият халф на ЦСКА бе похвален от бившия спортен директор на "Палермо" Франко...
Българският национал Ивайло Чочев попадна в трансферните планове на Роберто Манчини, който води "Интер", съобщава „Corriere dello Sport". Талантът от...
Когато през юли в София дойде новината, че Ивайло Чочев ще напусне България и ще заиграе в Италия, държавната телевизия му посвети специален половин ч...
Халфът посвети двата гола на студентка Италия продължава да се възхищава на Ивайло Чочев след рецитала му срещу "Дженоа" (2:1). Във вторник бившият и...
Вкара и с левия, и с десния, кефят се на Апенините Ивайло Чочев изригна с два гола за своя "Палермо" за домакинския успех с 2:1 над "Дженоа". Бившият...