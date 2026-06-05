ЦСКА взима звезда на Лудогорец

ЦСКА ще ускори действията си по привличането на Ивайло Чочев през следващите дни, твърди „Тема Спорт“. 33-годишният полузащитник на Лудогорец е сред основните трансферни цели на армейците, които проявяват сериозен интерес и към неговия съотборник Диниш Алмейда. Очакванията са португалецът също да се озове на „Българска армия“ това лято.

Чочев продължава да заема водещо място в селекционните планове на червените, а клубното ръководство е готово да положи сериозни усилия, за да осъществи трансфера.

Основното препятствие пред евентуална сделка е новият договор на халфа с Лудогорец, подписан през ноември миналата година. Това дава сериозни позиции на разградчани в предстоящите разговори. В ЦСКА обаче вярват, че ако самият футболист прояви желание за промяна, може да бъде намерено решение, което да удовлетвори всички страни.

На „Армията“ виждат в Чочев не просто качествено попълнение за средата на терена, а фигура с лидерски качества и богат опит, която да играе важна роля в развитието на отбора. Националът вече има история с червената фланелка, която носи между 2013 и 2014 година. Именно силните му изяви тогава му осигуриха трансфер в италианския Палермо и възможност да се утвърди в Серия А.

Любопитното е, че Чочев бе вариант за ЦСКА и през лятото на 2020 година, когато се възстановяваше от тежка контузия, сложила край на престоя му в Италия. Тогава обаче клубът не предприе конкретни действия. От ситуацията се възползва ЦСКА 1948, където халфът възроди кариерата си с отлични изяви, които впоследствие му донесоха трансфер в Лудогорец през февруари 2024 година.

Армейците разполагат със сериозен бюджет за лятната селекция и са готови да платят трансферна сума за правата на опитния полузащитник. Очаква се развръзката около бъдещето на Чочев да настъпи съвсем скоро.

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