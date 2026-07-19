Чочев измъкна Лудогорец в тежкия дебют на Райс

Лудогорец започна новия сезон в българския футболен елит с трудна победа с 1:0 над Локомотив Пловдив. Звездата Ивайло Чочев отбеляза единственото попадение в добавеното време на първата част и донесе трите точки на разградчани. Томас Райс, който беше официално представен като нов треньор на „орлите“ на 14 юли, записа успешен, но далеч не убедителен дебют. Гостите създадоха достатъчно положения и останаха в мача до последните секунди.

Локомотив отправи първото сериозно предупреждение. Каталин Иту стреля опасно от границата на наказателното поле към горния десен ъгъл, но Хендрик Бонман показа отличен рефлекс и изби в корнер.

Лудогорец отговори в 17-ата минута, когато Квадво Дуа получи топката на удобна позиция, но ударът му профуча на сантиметри от страничната греда.

Само три минути по-късно пловдивчани отново можеха да поведат. Парвиз Умарбаев изведе Жулиан Лами сам срещу Бонман, но нападателят стреля в тялото на вратаря. Иту опита да довкара отскочилата топка с глава, но я изпрати над напречната греда.

Бонман се намеси решително и в 28-ата минута. Умарбаев преодоля двама защитници и стреля от добра позиция, но ударът му попадна право в стража на домакините.

Когато изглеждаше, че двата отбора ще се приберат без голове на почивката, капитанът на Лудогорец нанесе своя удар. Симеон Шишков центрира отдясно, Чочев надскочи защитник и насочи топката с глава. Боян Милосавлевич спаси първия изстрел, но халфът стигна до отбитата топка и с крак направи 1:0.

Темпото спадна след почивката, но Локомотив не се отказа. В 63-ата минута Адриан Кова стреля от дистанция, а Бонман отново трябваше да избива в корнер.

Лудогорец отговори с центриране към Филип Калоч, чийто удар с глава беше отразен трудно от Милосавлевич. Гостите обаче продължиха да търсят изравняването, а Ефе Али пропусна отлична възможност от непосредствена близост.

В 85-ата минута Крист Лонгвил изпрати топката в мрежата и за миг смрази трибуните в Разград. Попадението обаче беше отменено заради засада и Лудогорец удържа крехката си преднина.

„Орлите“ взеха трите точки, но играта им остави предупреждение за Томас Райс. Локомотив показа смелост и създаде сериозни проблеми на фаворита, а разликата между двата отбора се оказаха решителните намеси на Бонман и безпогрешният голов инстинкт на Чочев.