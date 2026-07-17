Атлетико Мадрид отряза Барселона: Хулиан Алварес не се продава

Барселона може да продължи да мечтае за Хулиан Алварес, но посланието от Мадрид не би могло да бъде по-ясно - аржентинецът остава в Атлетико, независимо от сумата на масата.

Категоричен отказ след месеци преследване

Изпълнителният директор на Атлетико Мадрид Мигел Анхел Хил Марин разби надеждите на каталонците, настоявайки, че 26-годишният нападател не е за продан на никаква цена.

"Моята позиция е ясна, позицията на клуба е ясна. Уведомихме играча, неговите представители и президента на Барселона. Нямам абсолютно никакво съмнение, че Атлетико е правилното място в света за Хулиан и че Хулиан е перфектният централен нападател за Атлетико Мадрид. Искаме да го задържим", заяви Хил Марин.

Отговор на публичния натиск от Лапорта

Думите на директора дойдоха като директна реакция след като президентът на Барселона Жоан Лапорта публично се опита да окаже натиск върху Атлетико да продадат играча.

"Наскоро чух президента на Барселона да казва, че офертата, която е направил на Атлетико Мадрид, не е безлимитна. Единствената ми реакция е, че нашият отговор е безлимитен. Ние не искаме да го продаваме. Не приехме оферта от 100 милиона евро и няма да приемем такава от 150 милиона евро или дори 200 милиона евро", категоричен бе Хил Марин.

Критика към съветниците на играча

Хил Марин отиде и по-далеч, твърдейки, че лично е призовал Лапорта да прекрати публичното преследване на аржентинския национал, настоявайки, че президентът на Барселона вече знае, че Алварес няма да играе на "Камп Ноу" следващия сезон.

Директорът на Атлетико допълни, че според него нападателят е бил зле съветван, след като лично, а по-късно и публично, изрази желанието си да се присъедини към Барселона. Въпреки това, Хил Марин застана зад бившата звезда на Манчестър Сити, изразявайки увереност, че той ще успее да възстанови отношенията си с феновете чрез отдаденост и силни изяви на терена.

Какво следва

Освен ако не се случи драматичен обрат, Барселона вероятно ще трябва да насочи вниманието си другаде. Позицията на Атлетико Мадрид е категорична, а посланието на Хил Марин не оставя никакво място за преговори.