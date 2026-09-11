Всичко по темата Барселона

Барселона обяви важен трансфер
Кансело се завръща при каталунците
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Кансело се завръща при каталунците
Треньорът на Атлетико Мадрид с ясна позиция за бъдещето на аржентинския нападател
"Не приехме 100 милиона евро и няма да приемем и 200" — категоричен изпълнителният директор на клуба
Посетителите имаха възможността да се „възхищават на творбите, като позират в същото положение"