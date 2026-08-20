Барселона обяви важен трансфер

Барселона официално обяви трансфера на Жоао Кансело, който се завръща на "Камп Ноу". Той преминава в клуба като свободен агент и е подписал договор за три години, който ще го задържи в Барса до 2029-а година.

Кансело се присъедини към Барселона за първи път през сезон 2023/24 под наем от Манчестър Сити. В хода на кампанията той записа 42 мача, в които отбеляза 4 гола и направи 5 асистенции.

След първия си престой, Кансело се премести в Ал Хилал в Саудитска Арабия, преди да се завърне отново в Барса под наем през януари 2026-а година.

Той бързо спечели доверието на Ханзи Флик. Португалецът игра предимно като ляв бек и записа 23 двубоя.