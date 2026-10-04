Емблема на Румъния се размина с Лудогорец

Емблематичният румънски футболист Адриан Муту е бил предложен за треньорския пост в Лудогорец със заплата от един милион евро на сезон. Това разкри един от най-влиятелните агенти в северната ни съседка – Джовани Бекали, който се е опитал да намери нов отбор на бившия нападател на румънския национален отбор.

Разградчани си върнаха Игор Йовичевич преди няколко седмици, а Муту продължава да бъде без клуб.

Муту, известен с прякора си Брилянта, е без договор от март 2025 г., когато се раздели с Петролул Плоещ след кратък престой, започнал през декември 2024 г. В търсене на ново предизвикателство за своя клиент Бекали е активирал контактите си в европейския футбол, включително и с българския шампион.

Сред възможните дестинации за Адриан Муту се е откроил именно Лудогорец – отборът, който преди години елиминира румънския гранд ФКСБ и блокира пътя му към групите на Шампионската лига.

Бекали е влязъл в контакт с ръководството на зелените, но не е получил положителен отговор. Според агента причината за отказа не е била финансова, а свързана с визията на клуба за треньорския пост.

„Опитах в Лудогорец, в много отбори. Всички търсят треньори със спечелени шампионски титли. В Лудогорец един треньор печели милион (евро)“, коментира Бекали пред румънски медии, цитиран от „Тема Спорт“.

Джовани Бекали коментира и ролята на спортния директор в Лудогорец – неговият сънародник Козмин Моци. Агентът обаче смята, че крайното решение за треньора не зависи единствено от бившия защитник.

„Ето го Моци, спортният директор. Какво може да направи Моци, кой е спортен директор? Той има генерален мениджър, който има шестима скаути… Какво да кажа. Муту трябва да вземе отбора и да расте с него“, допълни Бекали, цитиран от fanatik.ro.

Въпреки неуспешния опит с българския шампион, агентът е категоричен, че Адриан Муту трябва да намери проект, в който да има възможност да се развива като треньор.