Христо Крушарски може да насочи усилията си към Берое.

Бизнесменът все още държи акциите на Локомотив Пловдив, но обяви, че спира издръжката на клуба и в момента се търси инвеститор. От „Лаута“ пък съобщиха, че вече са започнали преговори за нов собственик. Инициативата е дошла от смърфовете.

Крушарски в момента помага с издръжката на клуб от Втора лига. Става въпрос за Рилски спортист Самоков. Намеренията на бизнесмена към Берое са свързани с негови обекти в Стара Загора и региона. Условието, което Христо Крушарски е поставил към заралии и местната власт е от клуба да си тръгне сегашният благодетел Ернан Банато, пише „Тема Спорт“.

На този етап босът на Локо Пловдив запазва мълчание, като е оторизирал свои хора да водят преговори за бъдеща смяна на собствеността.