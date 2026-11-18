Олимпийският и четирикратен световен шампион – Карлос Насар, разкри, че продължава да получава оферти от други държави да се състезава под техния флаг.

Има няколко нови държави, които искат да ги представлявам, но аз отказах, каза олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар пред журналисти, след като бе посрещнат от премиера Румен Радев и правителството в Министерския съвет.

Насар, който по-рано през месеца спечели четвърта световна титла с три световни рекорда, получава парична награда в размер на 110 000 евро, обяви министърът на спорта Енчо Керязов.

В отговор на въпрос той каза, че подредбата на федерацията не върви много добре. Очакваме вписването на Асен Златев като председател на Българската федерация по вдигане на тежести и се надявам да се случват все по-хубави неща, каза Насар.

Спортистът съобщи, че в края на седмицата има състезание в германската Бундеслига, още едно до края на годината, както и участие в Световна купа в Катар през декември.