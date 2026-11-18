ЦСКА ще посрещне за пръв път на новата "Армия" мач от Лига на конференциите. Съперник на "армейците" ще бъде Трабзонспор с Мохамед Салах в състава си.

Билетите за този сблъсък ще бъдат пуснати в продажба утре от 10:00 ч.

Ето повече информация предоставена от ЦСКА:

"Армейци,

Завърнахме се в нашия дом - и ще пазим великата емоция от първия ни двубой за цял живот! Но сега ни чакат нови вечери за историята: първото европейско изпитание на изключителното ни бижу - "Българска армия", е срещу Трабзонспор на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 ч.

Утре (19 ноември) в 10:00 ч. в платформата tickets.cska.bg

ще стартира продажбата на билети за двубоя срещу Трабзонспор, като притежателите на абонаментни карти на ЦСКА от сезон 2025/26 г. първи ще имат възможност да се сдобият с пропуск за двубоя. Веднага след това ще започне свободната продажба за всички притежатели на фен карти на ЦСКА.

Изключително ценим най-лоялните ни привърженици и тяхното право да закупят билет с предимство - затова гарантираме, че всички злоупотреби с номерата на абонаментните карти ще бъдат идентифицирани от клуба. Опитите за заобикаляне на установените правила - които биха ощетили някои от най-верните ни фенове, ще доведат до санкция за извършителите. Те няма да могат да закупят сезонни карти през зимната пауза, когато ще стартира новата ни абонаментна кампания.

За двубоя срещу Трабзонспор ЦСКА успя да осигури допълнителна квота от близо 2000 места за своите привърженици след интензивна комуникация с УЕФА. Поради наказанието на гостуващия отбор за този двубой, блокове B6 и B7 от сектор Б на "Българска армия" ще бъдат заети от армейски фенове.

Както и в двубоя срещу Славия, цената на билетите ще включва обичайното намаление за притежател на абонаментна карта.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А

- Ниво "Silver" - 150 евро

- Ниво "Bronze" с включен кетъринг (вход A1) - 60 евро

- Ниво "Bronze" (вход A5) - 36 евро

Сектор В - 24 евро

Сектор Г - 14 евро

Сектор Б - 18 евро

Сектор Б (блокове B6 и B7) - 14 евро