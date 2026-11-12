В ЦСКА се заканиха и на Мохамед Салах

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао беше в "Гостът на Sportal.bg", където коментира амбициите на "червените", които след категоричната победа в дербито срещу Левски оглавиха класирането в efbet Лига. Португалският халф пристигна в Борисовата градина през лятото на 2025 година, бързо се превърна в основна част от отбора, a не след дълго получи и лентата.

От началото на сезона Жордао е изиграл общо 25 мача, в които е реализирал три гола. Два от тях бяха при драматичния успех с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица преди месец. Той обърна внимание на представянето на "армейците" в Лигата на конференциите, като говори и за предстоящия мач срещу Трабзонспор с Мохамед Салах в състава.

"От предишната пауза за националните отбори досега повишихме интензитета и агресията в играта си. Пресираме високо и се стремим да бъдем максимално близо до футболистите на съперника. Това ни помага изключително много и именно в този подход се крие ключът към успешното ни представяне през последните седмици.

От първата до последната минута бяхме по-добрият отбор на терена и заслужено победихме Левски. Дербитата винаги са различни. Усещаш атмосферата, чуваш феновете и начина, по който подкрепят отбора. В Португалия обичаме да казваме, че дербитата не се играят, а се печелят. Смятам, че надиграхме Левски и напълно заслужихме успеха си", започна Жордао.

"За мен е чест и привилегия да бъда капитан на ЦСКА. Още от първия ми ден в клуба всички ме посрещнаха топло и ме накараха да се чувствам като у дома си. От самото начало давам всичко от себе си, защото просто съм такъв човек. Винаги се старая да помагам на всеки един от съотборниците си.

Разполагаме с много качество в състава. Нашата основна цел е шампионската титла. Ние сме ЦСКА и е напълно нормално това да бъде приоритет №1 за нас. Вярвам, че можем да завършим сезона на първо място. Победите срещу ЦСКА 1948, Левски и Лудогорец показват, че имаме качествата да се справяме с най-силните съперници", каза той по отношение на конкуренцията в родния елит.

"Всеки един в съблекалнята дава максимума от себе си. Ако си щастлив да стоиш на резервната скамейка, значи трябва да смениш професията си. Нашата сила е в колектива. Събрали сме се момчета, които се разбират отлично и винаги си помагат. Именно това ни тласка напред.

Ако искаш да станеш шампион, трябва да се стремиш към победата във всеки един двубой. Понякога дербитата са по-лесни за игра, защото срещу теб се изправят отбори, които също искат да се надиграват. Срещу по-скромните съперници обаче не разполагаме с толкова свободни пространства. Трябва да оставим тези мачове зад гърба си, да си вземем необходимите поуки и да продължим да се развиваме, за да ставаме все по-добри.