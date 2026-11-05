Панатинайкос спечели първа победа над ЦСКА в историята

Намиращият се в силна форма и лидер в гръцкото първенство Панатинайкос победи в Атина с 2:1 тима на ЦСКА в мач от основната фаза на турнира Лига на конференциите. Така гърците са с пълен актив от 9 точки в класирането.

От пет мача между двата отбора, това е първа победа на гръцкия тим срещу ЦСКА в историята.

В 29-а минута, страхотна ситуация за Панатинайкос, но Лапоухов спря останалия сам срещу него Калабрия. Най-чистото положение за домакините в мача.

Няколко поредни грешки на Питас и Соле в средата на терена оставиха идеални възможности за контраатаки на ПАО, като Лапоухов направи още две отлични спасявания.

Но грешките продължиха и в 410та минута армейците позволиха на Давиде Калабрия да получи топката сам срещу вратаря и той не сбърка.

Но дойде светкавичен отговор! В 44-та минута след корнер, Диниш Алмейда стреля точно и изравни бързо резултата - 1:1.

През второто полувреме Питас и Соле бяха заменени от Жордао и Ебонг.

50-а минута, засада спря домакините да поведат. Гарсия довкара топката във вратата, след като Лапоухов отби удар отдалеч, но бе зад защитата.

Отлична възможност за Годой в 66-та минута, но таранът на червените стреля неточно.

Малко след това грешка на защитата на ЦСКА струвааше евтин гол на домакините - 2:1.

На мястото на Сенси в игра за червените влезе Мохамед Брахими.

От удобна позиция при фаул в 79-та минута Гбамен стреля високо над вратата. в игра влезе и голмайсторът на ЦСКА през сезона досега Жоел Цварц. До края на срещата гърците удържаха резултата.

Този бе най-бледият мач на червените от досегашните три в турнира.

Така ЦСКА остава с 1 точка след третия кръг на турнира и гледа с очаквания за нещо повече към оставащите двубои.