Спорт

Откриването на "Армията". Червените ликуват, Стоичков просълзи феновете (СНИМКИ И ВИДЕО)

Футболистите излязоха на терена в официални костюми и взривиха стадиона

Откриването на "Армията". Червените ликуват, Стоичков просълзи феновете (СНИМКИ И ВИДЕО)
31 окт 26 | 18:08
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Владислав Колев Владислав Колев

Малко след 17:30 часа започна церемонията по откриването на реконструирания стадион "Българска армия". В 19:30 часа започва срещата между ЦСКА и Славия от Първа лига. Трибуните ще бъдат изпълнени до краен предел, след като домакините продадоха за отрицателно време билетите за 18-хилядното бижу в Борисовата градина.

В 17:40 часа беше дадена думата на бореца от ЦСКА Семен Новиков, който преди дни спечели световната титла. Той е на "Армията" заедно с Кирил Милов, също медалист от Световното.



В 17:42 часа водещите обявиха, че музиката на "Армията" ще пуска DJ Cass, която е фенка на ЦСКА.

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В 17:54 часа футболистите на "червените" се появиха на терена в официални костюми и буквално взривиха стадиона. Бурни овации получиха Христо Янев, Тунчев, Янчев, Мартин Петров, Стилян Петров, Нанков, Пламен Марков, Ради Здравков.  

Беше дадена думата на баскетболната легенда Петко Маринов и боксовата звезда Тервел Пулев. "Благодаря на съдбата, че дочаках този момент - да бъдем в нашия дом. Браво на всички", каза Петко Маринов.

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В 17:56 часа на терена стъпи и Маркус Гиздол. Публиката скандира името на германския треньор на ЦСКА.

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Последва изпълнение на запаления армеец Николай Йорданов-Гилъна.

Малко след това легендарният цесекар Христо Стоичков просълзи феновете с прочувствена реч. Камата призова привържениците на ЦСКА да пазят обновения стадион „Българска армия“ и да останат обединени зад отбора. Носителят на „Златната топка“ се обърна към трибуните със специална реч по време на официалното откриване.

Стоичков ЦСКА стадион

Снимки: Владислав Колев

Камата се върна към собственото си начало с червения екип и подчерта връзката между поколенията футболисти и публиката.

„След три години се завърнахте във вашия дом. Сърцата пак ще туптят. Благодарение на вас, публиката! Никога няма да забравя 1985 г. Тръгнах от този стадион, от този стадион са израснали най-големите звезди на българския футбол. Всички титли са в музея, но вашите сърца остават по тези трибуни. Искам да чуя от вас силно ЦСКА!“, заяви Стоичков.

Той отправи послание и към гостуващите привърженици, припомняйки мястото на Славия в историята на армейския дом.

„Този мач е за вас. Да си спомните, че и първият мач е бил с вас“, обърна се легендарният нападател към феновете на белите.

Стоичков завърши с призив: „Пазете това бижу! Само ръка за ръка ще дойдат големите победи“.

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Снимки: БТА

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Снимки: БТА

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Владислав Колев
Автор Владислав Колев

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