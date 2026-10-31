Манчестър Юнайтед е изгнил на всички нива

Кандидатите за евентуален заместник на Майкъл Карик начело на Манчестър Юнайтед са на мнение, че съблекалнята на тима е "извън контрол", а футболистите "говорят твърде много" пред медиите.

The Telegraph разкрива, че Юлиан Нагелсман е сред основните фаворити за поста и би изслушал оферта от клуба. В краткия списък на ръководството фигурира и Еди Хау, който разполага с богат опит във Висшата лига. По последни данни Хау е готов да изслуша предложение от Манчестър Юнайтед, макар че ще са необходими сериозни аргументи, за да бъде убеден да се върне край тъчлинията толкова скоро след напускането си на Нюкасъл. Към момента все още няма официален контакт между клуба и специалиста.

Първоначалният план на Хау бе да си вземе по-дълга почивка от футбола, за да се посвети на семейството и здравето си. Манчестър Юнайтед обаче е сред броените клубове, способни да го изкушат да се завърне към професията само три месеца след раздялата му със "свраките".

Далеч не е сигурно дали Хау ще реши да приеме подобно предизвикателство толкова бързо. Той е наясно, че се ползва със статута на фаворит за наследник на Томас Тухел начело на националния отбор на Англия, когато германецът напусне поста си.

Унай Емери, Антонио Конте и Фабиан Хюрцелер също имат своите почитатели сред ръководството и влиятелните фигури около "Олд Трафорд". А ако има нещо сигурно, то е, че всеки от потенциалните кандидати смята за основен приоритет въвеждането на ред и дисциплина в съблекалнята. Само в рамките на една седмица Лисандро Мартинес и Бруно Фернандеш публично критикуваха стратегията на клуба и тактическата постройка на Карик и щаба му, което допълнително засили усещането за хаос и криза в Юнайтед.

Източник, близък до един от кандидатите, заявява: "Ясно е, че има нужда от ред и дисциплина. Съблекалнята е извън контрол и това е първото нещо, което трябва да се урегулира."

Това мнение се споделя и от друг от спряганите специалисти, чийто приятел заявява пред изданието: "Играчите говорят твърде много. Манчестър Юнайтед е един от най-големите клубове в света и това трябва да се уважава."

Шумът вътре в клуба и около него е хроничен проблем за редица мениджъри през последните години - казус, с който ръководството така и не успява да се справи.

Нагелсман, Хау и Конте в момента са без отбор и са на разположение за назначение. Германецът обаче би изискал твърди гаранции относно спортно-техническата структура над него, след като в миналото се оттегли от преговори с Тотнъм и Челси именно поради липсата на яснота по този въпрос.

Смята се, че Антонио Конте има интерес към поста в Юнайтед, но клубът ще трябва да изпълни конкретни негови условия, за да го привлече. В петък италианецът загатна в социалните мрежи за предстоящото си завръщане към треньорството.

Евентуално привлечените на Унай Емери или Фабиан Хюрцелер пък би било изключително скъпа и сложна операция за Юнайтед, без никакви гаранции за краен успех.

Преди няколко дни Джейми Карагър разкритикува Бруно Фернандеш относно изказването му след поражението от Комо с 1:4, но вярва, че това може да е началото на края за Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед.

Колко мениджъра минаха през отбора? Всеки един от тях ли нямаше идентичност?

Сеск Фабрегас е най-добрият млад треньор, но Юнайтед е изгнил от върха до дъното. Радвам се, че Карик излезе и каза това за Бруно Фернандеш. Те не тичат, защото не тичат. Радвам се, че го заяви и му отговори по този начин. Сега, след неделния позор и срещу Борнемут, нещата в някога именитият клуб вече са почти извън контрол.