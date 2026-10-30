Куп звезди откриват "Българска армия"

ЦСКА е изпратил покани до редица големи имена за утрешното откриване на стадион "Българска армия". Някои от тях са свързани с историята на отбора, а други са част от политическия и обществен елит на страната. Сред ветераните, които ще присъстват на паметното събитие, няма да са само футболни легенди, а и такива прославили "армейската" общност в спорта.

Двубоят е от 19:30 часа. Клубът е предвидил и специална програма. "В деня на мача срещу Славия ви каним в новия ни дом 2 часа преди началото на срещата, за да изживеем заедно на емоцията от завръщането на "Българска армия", гласеше съобщението, с което ЦСКА официализира, че ще посрещне белите в своя дом.

Рекордьорът по мачове за националния отбор - Стилиян Петров, който във вторник публикува емоционално послание, свързано със завръщането на "Армията", направи тотална промяна в програмата си, за да присъства на първия мач на реновирания стадион. Той ще се прибере за броени часове в България за мача, след което се прибира в Лондон заради ангажименти към телевизия, която предава Висшата лига. До Стилиян ще бъде и Мартин Петров, който също приветства прибирането на ЦСКА у дома в социалните мрежи.

Възпитаниците на Маркус Гиздол няма да проведат тренировка на официалния терен преди мача със Славия. Те ще се готвят днес на едно от игрищата на базата в Панчарево, което беше изградено със същата настилка като на "Българска армия" - микс от 95% естествена и 5% изкуствена трева.

Билетите за сблъсъка бяха разпродадени за норматив. Не е изключено в следващите часове в продажба да бъдат пуснати още малък брой пропуски в новата платформа на ЦСКА, пише "Тема Спорт".