Любо Пенев се сбогува с Локомотив. Седем мача разпалват битката в елита

С два двубоя днес започва 14-ият кръг в Първа футболна лига. От 17:00 часа ЦСКА 1948 приема Спартак Варна, а от 19:30 часа Локомотив София посреща Ботев Пловдив. Особен интерес предизвиква срещата в столичния квартал „Надежда“, която ще бъде последна за Любослав Пенев начело на „железничарите“. Програмата включва и сблъсъците Локомотив Пловдив - Лудогорец, Дунав - Левски и ЦСКА - Славия.

Любо Пенев си тръгва след серия без загуба

Локомотив София ще опита да изпрати треньора си с положителен резултат срещу Ботев Пловдив. Под ръководството на Любослав Пенев столичани са в серия от четири поредни срещи без поражение във всички турнири.

В другия петъчен двубой ЦСКА 1948 ще преследва нов успех на собствен терен. Отборът, воден от Огнян Младенов, се представя стабилно като домакин, като единственото му поражение в Бистрица досега е от ЦСКА с 2:3.

Спартак Варна пристига след загуба с 0:2 от Дунав в Русе, но преди това „соколите“ записаха две поредни победи като гости. Варненци надделяха над Ботев Враца с 1:0 в първенството и победиха Етър с 4:2 в турнира за Купата на България.

Програмата за 14-ия кръг в Първа лига

Петък, 30 октомври

17:00 часа - ЦСКА 1948 - Спартак Варна

19:30 часа - Локомотив София - Ботев Пловдив

Събота, 31 октомври

14:00 часа - Локомотив Пловдив - Лудогорец

16:30 часа - Дунав - Левски

19:30 часа - ЦСКА - Славия

Понеделник, 2 ноември

17:00 часа - Черно море - Ботев Враца

19:30 часа - Арда - Септември