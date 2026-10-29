Чичо Гошо взе да сънува. Какво очаква от Лудогорец

Консултантът по спортните въпроси и един от най-успешните треньори в историята на Лудогорец коментира жребия за Sesame Купа на България, който отреди “орлите” да се изправят срещу Левски на 1/8-финалите в турнира.

“Жребият си е жребий. Един мач, който най-вероятно ще бъде много интересен. Ние сме гости, но това няма никакво значение. Готвим се за мача”, започна Дерменджиев.

“В един такъв турнир всеки отбор може да постигне победа. Като приключат мачовете ще видим. Ние се настройваме към единия мач и към следващия, ако успеем да победим Левски”, добави той.

“Йовичевич е един много добър треньор, с Лудогорец постигна требъл. Надяваме се сега да се получи същото. Моят контакт с него е много добър. Аз винаги ще помагам с каквото мога”, завърши Дерменджиев.